Глава Минтруда заявил, что более 80% бедных в России приходится на семьи с детьми

Санкт-Петербург, 4 июня. Более 80% бедных в России составляют семьи с детьми. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам министра, на сегодняшний день 82% бедных россиян приходится на семьи с детьми. Котяков отметил, что малообеспеченные граждане получают поддержку на основе заявления без анализа доходов и имущества.

При этом адресный подход, при котором учитываются эти данные, уже работает в отношении выплат нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Такой же принцип планируется использовать с 1 июля для предоставления мер поддержки неполным семьям.

Министр труда и социальной защиты ранее выступил с предложением осуществлять управление материнским капиталом через мобильное приложение. Проект сейчас находится в стадии доработки.