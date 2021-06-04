Мэр Богодистов оценил возможность проведения авиагонок «Формулы-1» в Геленджике

Геленджик, 4 июня. Авиагонки «Формулы-1» могут пройти в этом году в Геленджике. Свое мнение по поводу соревнований по самолетному спорту выразил глава города Алексей Богодистов.

Мэр Геленджика обсудил возможность проведения мероприятия с министром физической культуры и спорта Краснодарского края Алексеем Черновым и президентом Национальной ассоциации авиационных гонок Дмитрием Мотиным. Богодистов отметил, что в городе соревнования такого уровня будут проходить впервые.

«Скоростное пилотирование самолета по специально установленной трассе с прохождением воздушных ворот за минимально короткое время на предельно малой высоте — это для нашего города совершенно новое мероприятие», — рассказал ФАН градоначальник.

Предположительно, всероссийское соревнование будет проходить в городе в начале осени. Полеты развернутся в небе над морской бухтой. Власти Геленджика постепенно начинают подготовку.

Еще один город Краснодарского края готовится принять соревнования «Формулы-1». С 23 по 26 сентября в Сочи состоится Гран-при России. Каждый вечер после гоночных соревнований в городе будут проходить концерты с российскими звездами. Организаторы сообщили, что на заключительном шоу выступит певец Иван Дорн.