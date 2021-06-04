Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области

Калининград, 4 июня. Девочка по недосмотру матери упала на нож на кухне. Как стало известно ФАН, за ее жизнь сейчас борются местные медики в реанимации.

В дежурную часть местной полиции поступила телефонограмма от врачей Пионерской ЦРБ. В ней они сообщили, что к ним поступила пятилетняя девочка вместе с мамой. У ребенка проникающее ножевое ранение грудной клетки. Состояние девочки крайне тяжелое, она помещена в реанимацию. Ее мама является жительницей поселка Александровка Полесского городского округа.

На место сразу же была направлена оперативно-следственная группа. Они установили все обстоятельства произошедшей трагедии.

«Беда произошла в многодетной семье, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Кроме пострадавшей, мать-одиночка воспитывает девятилетнюю сестру и ее трехлетнего брата. Женщина не трудоустроена. Все свое личное время она отдает воспитанию детей. Но, видимо, в данном случае она не досмотрела. Девочка пыталась отрезать себе кусок сыра, потеряла равновесие, не удержалась и упала с табурета на нож».

Врачи ставят неутешительные прогнозы по самочувствию ребенка. Они делают все возможное, что в их силах, чтобы вернуть пострадавшую к жизни.

Отец детей проживает отдельно. Некоторое время назад пара развелась, потому что не супруги не сошлись характерами. Мужчина иногда помогает своей бывшей жене.

По данному факту стражи порядка назначили проведение проверки, по результатам которой они примут процессуальное решение.