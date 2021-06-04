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04 июня 12:25
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новостей
12:24
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
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Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области

Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
pixabay.com  /  PD

Калининград, 4 июня. Девочка по недосмотру матери упала на нож на кухне. Как стало известно ФАН, за ее жизнь сейчас борются местные медики в реанимации.

В дежурную часть местной полиции поступила телефонограмма от врачей Пионерской ЦРБ. В ней они сообщили, что к ним поступила пятилетняя девочка вместе с мамой. У ребенка проникающее ножевое ранение грудной клетки. Состояние девочки крайне тяжелое, она помещена в реанимацию. Ее мама является жительницей поселка Александровка Полесского городского округа.

На место сразу же была направлена оперативно-следственная группа. Они установили все обстоятельства произошедшей трагедии.

«Беда произошла в многодетной семье, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Кроме пострадавшей, мать-одиночка воспитывает девятилетнюю сестру и ее трехлетнего брата. Женщина не трудоустроена. Все свое личное время она отдает воспитанию детей. Но, видимо, в данном случае она не досмотрела. Девочка пыталась отрезать себе кусок сыра, потеряла равновесие, не удержалась и упала с табурета на нож».

Врачи ставят неутешительные прогнозы по самочувствию ребенка. Они делают все возможное, что в их силах, чтобы вернуть пострадавшую к жизни.

Отец детей проживает отдельно. Некоторое время назад пара развелась, потому что не супруги не сошлись характерами. Мужчина иногда помогает своей бывшей жене.

По данному факту стражи порядка назначили проведение проверки, по результатам которой они примут процессуальное решение.

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ребенок калининградская область ножевое ранение
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