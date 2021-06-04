Сотрудники МЧС спасли собаку от гибели после пожара в Иркутской области

Иркутск, 4 июня. Спасатели из Иркутской области не дали погибнуть собаке, которая оказалась в горящем частном доме. Пес едва не умер от отравления угарным газом.

Трагедия едва не случилась в городе Нижнеудинск Иркутской области, где ночью загорелся жилой дом в частном секторе. Оказалось, что внутри находилась собака, которая не смогла самостоятельно выбраться из охваченного огнем здания, сообщают местные СМИ.

Прибывшие на место происшествия спасатели принялись тушить строение и в ходе работ наткнулись на четвероногого друга хозяйки дома. Операция по спасению собаки завершилась успешно: едва не погибшего от отравления угарным газом питомца вытащили из огня и передали счастливой владелице.

Волонтеры из Улан-Удэ спасли собаку из коллекторного колодца. Животное просидело в ловушке почти неделю.