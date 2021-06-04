Максим Шугалей рассказал о правдивости картины, снятой о его заключении в Ливии

Российско-тунисский боевик режиссера Дениса Нейманда «Шугалей» основан на реальных событиях, произошедших с российскими учеными во время гражданской войны в Ливии. Социолог, политконсультант, юрист Максим Шугалей рассказал ФАН о правдивости картины, снятой о его заключении в тюрьме «Митига».

По сюжету картины в мае 2019 года социологи Максим Шугалей, Александр Прокофьев и переводчик Самер Суэйфан отправляются в Ливию для проведения социологического исследования и выявления реальной обстановки в стране. В ходе работы к ним попадает опасная для правительства премьер-министра Фаиз Мустафа ас-Сараджа информация. Прокофьеву удается покинуть страну, а вот Шугалей и Суэйфан оказываются в плену террористов. Россиян заподозрили во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии. Боевики исламистской группировки RADA отправляют гостей страны в тюрьму «Митига».

Кадр из фильма «Шугалей» /

«Этот фильм снят по воспоминаниям тех, кто освобождался, тех, с кем была связь. Они рассказывали про эту тюрьму, об условиях содержания. Насколько они четко попали? По фильму понятно, я многого видеть не мог, я сижу в камере, и это все происходит за ее пределами. Но там есть моменты, которые угаданы очень четко», — говорит Максим Шугалей.

К примеру, социолог отмечает четкое попадание режиссера в лирическую составляющую фильма, правдиво переданы монологи узника «Митиги» к своей супруге Наталье.

«Разговоры с женой. Не знаю, откуда это было взято, но, действительно, было такое, что я вслух начинаю разговаривать с ней, произношу ее имя. Этого никто не мог знать», — говорит ученый.

Кадр из фильма «Шугалей» /

А вот что касается пребывания заключенных в тюрьме, то здесь, по словам Шугалея, история передана даже мягче, чем все происходило на самом деле. Особыми нечеловеческими условиями содержания отличался 10-й сектор.

«Представьте комнату 1,5 на 1,5 метра, полностью из бетона, есть дверь с окном, куда подают макароны и воду. А посередине дырка, чтоб можно было сходить в туалет, она затыкается вещами или тряпками. В таких условиях люди проводят три года, дверь заваривают, там даже замка нет. Они выходят оттуда инвалидами. Спать не можешь — ноги не вытянешь, все полусидя. На вопрос, когда меня выпустят, можешь получить пулю в лоб. Здесь, конечно, было жестко. В целом в фильме это передано очень похоже. Где-то даже смягчено», — делится воспоминаниями собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Шугалей» /

Также социолог отмечает, что на территории ливийской тюрьмы проходили казни, но особо публичными их не делали. Правдой оказались и лжерасстрелы, служившие для «забавы» боевиков и устрашения пленников. Имели место и жестокие избиения заключенных. По словам социолога, там царит полное беззаконие.

Художественный фильм «Шугалей» был снят по инициативе и при поддержке Фонда защиты национальных ценностей. Сам социолог о картине узнал на допросе. Сейчас Максим Шугалей уже дома, он вернулся к семье и детям. 10 декабря 2020 года его и Самера Хасана Али Суэйфана освободили.

Ранее ФАН писал о незаконно удерживаемой на территории США россиянке Мире Тэрада, которая вернулась на родину 21 мая 2021 года. Она рассказала про 888 дней ужаса, проведенных в заключении.