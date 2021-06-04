Житель Кубани попал под следствие после убийства сожительницы

Краснодар, 4 июня. Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы.

Инцидент произошел в Отрадненском районе Краснодарского края, заявили в ведомстве. Предполагаемый злоумышленник и его возлюбленная распивали спиртные напитки, а затем между ними вспыхнул конфликт, который закончился побоями. Мужчина нанес жертве несколько ударов в живот, после чего вызвал бригаду скорой помощи. Однако женщина скончалась еще до приезда врачей.

Суд избрал кубанцу меру пресечения в виде заключения под стражу, заявили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В рамках расследования проводятся судебно-медицинская и другие экспертизы. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Жителя Саратова ожидает суд по делу об убийстве женщины, чье тело нашли в коллекторе теплотрассы, сообщал ФАН. Мужчина полностью признал вину и рассказал, что учинил расправу на почве разгульного образа жизни подруги.