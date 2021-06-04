СК по Омской области возбудил уголовное дело о нападении на журналистов

Омск, 4 июня. Правоохранители возбудили уголовное дело по результатам проверки сообщений в СМИ о нападении на журналистов.

По предварительной информации, инцидент произошел 28 мая. Ранее судимый 32-летний мужчина с целью воспрепятствования видеосъемке напал на корреспондентов одного из телеканалов. В результате удара оператор упал, а камера была повреждена.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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