После резонансного убийства водителя под Новосибирском возбудили новое дело

Новосибирск, 4 июня. СК РФ возбудил новое дело об оскорблении и избиении полицейского.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести служебные проверки сотрудников, которые принимали решения в связи с инцидентом с участием полицейских в Мошкове. Материалы передали в центральный аппарат СК. Специалисты дадут правовую оценку действиям всех участников произошедшего.

Ранее инспектор ДПС выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу. Выстрел был произведен по случайности в голову. Спустя сутки пострадавший Викул А. впал в кому и умер. Действия полицейского переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности. Сотруднику Госавтоинспекции предъявят обвинение в непредумышленном убийстве.