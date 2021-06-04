Силуанов объяснил необходимость реформирования налогового режима в России

Санкт-Петербург, 4 июня. Текущая налоговая система нуждается в определенных корректировках, которые необходимо делать время от времени. Так считает глава Минфина РФ.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о том, что ведомство не против было бы не трогать действующую налоговую схему, однако в силу меняющихся условий некоторые преобразования необходимы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Кардинально по ключевым налогам как ставки были, так и сохраняются, кардинально ничего не меняется, но отдельные элементы настроек... могут быть»,— отметил Силуанов во время международного экономического форума в культурной столице.

Силуанов добавил, что ситуация все время развивается, некоторые сектора экономики требуют поддержки, а некоторые наоборот, нуждаются в повышении доходов, так как располагают сверхмаржинальными доходами. На полях форума министр также указал на большое количество средств, имеющихся в распоряжении государства.