Правоохранители в Омске возбудили уголовное дело о загрязнении окружающей среды

Омск, 4 июня. Региональный СК РФ возбудил уголовное дело по результатам проверки сообщений в СМИ. Ранее местные издания писали об обнаружении опасных отходов в регионе.

По предварительной информации, неустановленные лица нарушили правила обращения с химотходами, утилизировав более двух тысяч ртутьсодержащих трубчатых ламп в лесном массиве. Опасные отходы были обнаружены недалеко от остановки общественного транспорта «Пансионат» на Сыропятском тракте.

Все ртутьсодержащие трубчатые лампы изъяты. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего и ищут виновных.

Жители Коми сообщили о новом загрязнении в районе Усинского месторождения, сообщал ФАН. Причиной разлива могла стать разгерметизация нефтесборного коллектора.