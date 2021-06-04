ЕС готовит новые ограничения по полетам над территорией Беларуси

Брюссель, 4 июня. Евросоюз может принять решение о запрете европейским авиалиниям летать над территорией Беларуси. Об этом сообщает ряд информационных агентств со ссылкой на дипломатов.

Самолетам европейских авиалиний могут запретить пролетать над Белоруссией с полуночи. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Из текста публикации следует, что ограничения могут коснуться и белорусских авиаперевозчиков: самолеты не смогут пролетать над территорией стран Евросоюза, совершать взлет и посадку на их площадках.

Ранее сообщалось, что Минск намерен обратиться в Международную организацию гражданской авиации. Поводом для обращения стал запрет Украины и других стран на использование воздушного пространства.