Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе

Махачкала, 4 июня. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет игроком дагестанского футбольного клуба «Легион Динамо». Спортсмен заключит контракт с командой, но вряд ли будет получать заработную плату, считает опрошенный ФАН эксперт.

По данным издания «Евроставка», о подписании соглашения договорились Нурмагомедов и президент махачкалинского клуба Шамиль Лахиялов. Документ уже готов, графа с зарплатой бойца пока остается пустой.

«Пока контракт не подписан, в графе «зарплата» Нурмагомедова стоит пустая графа. Сумму впишет сам Хабиб», — отмечает «Евроставка».

Как рассказал ФАН управляющий одной из букмекерских контор в Дагестане Гаирбек Магомедов, чемпион по смешанным единоборствам, скорее всего, откажется от зарплаты. При этом у Нурмагомедова есть неплохие шансы проявить себя на футбольном поле.

«Если посмотреть короткие отрывки из имеющихся в сети Интернет видео, где Хабиб играет в футбол, то очевидно, что с мячом управляться он умеет. Да, он не профессионал и в его возрасте вряд ли он достигнет умопомрачительных вершин в футболе, но статистом на поле он не будет. Я уверен, что он будет полноценно тренироваться, плюс у него уже есть дух победителя. Получать в клубе какие-то деньги он не будет. У «Легиона Динамо» нет ресурсов, чтобы выплачивать те суммы, которыми мыслит Хабиб, да и сам он идет в клуб не из-за денег. В контракте, скорее всего, будет символическая сумма», — выразил свое мнение Магомедов.

Футбольный клуб «Легион Динамо» был основан в 2015 году. В настоящее время он выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги чемпионата России, где занимает четвертое место в таблице. В этой же лиге выступают еще две дагестанские команды — «Анжи» и «Махачкала».

Ранее ФАН сообщал, что слова, сказанные Нурмагомедовым о своей матери, сподвигли к проведению в Дагестане выставки творческих работ, посвященных женщине. Спецпроект получил название «Дагестанская мадонна».