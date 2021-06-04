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Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
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Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе

Спорт
Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе
vk.com  /  UFC

Махачкала, 4 июня. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет игроком дагестанского футбольного клуба «Легион Динамо». Спортсмен заключит контракт с командой, но вряд ли будет получать заработную плату, считает опрошенный ФАН эксперт.

По данным издания «Евроставка», о подписании соглашения договорились Нурмагомедов и президент махачкалинского клуба Шамиль Лахиялов. Документ уже готов, графа с зарплатой бойца пока остается пустой.

«Пока контракт не подписан, в графе «зарплата» Нурмагомедова стоит пустая графа. Сумму впишет сам Хабиб», — отмечает «Евроставка».

Как рассказал ФАН управляющий одной из букмекерских контор в Дагестане Гаирбек Магомедов, чемпион по смешанным единоборствам, скорее всего, откажется от зарплаты. При этом у Нурмагомедова есть неплохие шансы проявить себя на футбольном поле.

«Если посмотреть короткие отрывки из имеющихся в сети Интернет видео, где Хабиб играет в футбол, то очевидно, что с мячом управляться он умеет. Да, он не профессионал и в его возрасте вряд ли он достигнет умопомрачительных вершин в футболе, но статистом на поле он не будет. Я уверен, что он будет полноценно тренироваться, плюс у него уже есть дух победителя. Получать в клубе какие-то деньги он не будет. У «Легиона Динамо» нет ресурсов, чтобы выплачивать те суммы, которыми мыслит Хабиб, да и сам он идет в клуб не из-за денег. В контракте, скорее всего, будет символическая сумма», — выразил свое мнение Магомедов.

Футбольный клуб «Легион Динамо» был основан в 2015 году. В настоящее время он выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги чемпионата России, где занимает четвертое место в таблице. В этой же лиге выступают еще две дагестанские команды — «Анжи» и «Махачкала».

Ранее ФАН сообщал, что слова, сказанные Нурмагомедовым о своей матери, сподвигли к проведению в Дагестане выставки творческих работ, посвященных женщине. Спецпроект получил название «Дагестанская мадонна».

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Все новости / Спорт / Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе
футбол россия дагестан хабиб нурмагомедов
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