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04 июня 12:24
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новостей
12:21
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
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Московская область стала одним из самых интересных регионов для инвесторов

Экономика
Московская область стала одним из самых интересных регионов для инвесторов
pixabay.com/PD

Санкт-Петербург, 4 июня. Подмосковье вошло в первую десятку регионов РФ по инвестиционной привлекательности. Результаты рейтинга инвестиционного климата озвучили на полях ПМЭФ-2021.

Как отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, на фоне пандемии уровень давления на бизнес сократился. По ее словам, такая тенденция наблюдается впервые за пять лет составления рейтинга.

«Каждый год мы видели рост административного давления на бизнес», — отметила Чупшева в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Московская область разделила седьмое место с Новгородской областью и Краснодарским краем в рейтинге инвестпривлекательности. Лидерами традиционно стали Москва и Республика Татарстан.

Власти Подмосковья ранее инвестировали в научную деятельность в регионе около 429 млрд рублей. Средства были выделены через 12 прямых программ, а также через ряд косвенных, которые призваны развивать науку.

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Все новости / Экономика / Московская область стала одним из самых интересных регионов для инвесторов
инвестиции московская область экономика россии регионы рф
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