Московская область стала одним из самых интересных регионов для инвесторов

Санкт-Петербург, 4 июня. Подмосковье вошло в первую десятку регионов РФ по инвестиционной привлекательности. Результаты рейтинга инвестиционного климата озвучили на полях ПМЭФ-2021.

Как отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, на фоне пандемии уровень давления на бизнес сократился. По ее словам, такая тенденция наблюдается впервые за пять лет составления рейтинга.

«Каждый год мы видели рост административного давления на бизнес», — отметила Чупшева в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Московская область разделила седьмое место с Новгородской областью и Краснодарским краем в рейтинге инвестпривлекательности. Лидерами традиционно стали Москва и Республика Татарстан.

Власти Подмосковья ранее инвестировали в научную деятельность в регионе около 429 млрд рублей. Средства были выделены через 12 прямых программ, а также через ряд косвенных, которые призваны развивать науку.