Получивший крупный штраф Моргенштерн показал видео из больницы

Москва, 4 июня. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн после суда попал в больницу из-за камней в почках. Об этом он сообщил подписчикам видеороликом.

Рэпер оказался в одной из клиник, откуда заявил о проблемах со здоровьем. Он признался в Instagram во время прямого эфира, что его госпитализировали из-за камней в почках. Музыкант отметил, что такую острую боль чувствует впервые за всю жизнь. Он также рассказал, что ничего нет важнее, чем здоровье, после чего призвал своих подписчиков беречь себя и не употреблять запрещенные вещества.

После этого рэпер записал для фанатов видео, как его везут на каталке по коридорам медицинского учреждения. В начале съемки можно посчитать, что Моргенштерн лежит без сознания и его состояние ухудшилось, однако в самом конце ролика он резко поднимается и раскрывает, что все это было шуткой.

Зюзинский суд Москвы накануне назначил артисту крупный штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его творчестве. Рэпер отнесся к решению суда неуважительно, назвав это рекламой на всю страну.