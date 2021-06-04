Россия может отказаться от расчетов в долларах в энергоконтрактах

Москва, 4 июня. Власти РФ могут прекратить использовать доллары в энергетических контрактах, если администрация президента Джо Байдена продолжит вводить адресные экономические санкции.

Такое заявление в интервью телеканалу CNBC в рамках ПМЭФ-2021 озвучил вице-премьер России Александр Новак​​​.

«Что ж, в идеале мы предпочли бы не уходить от доллара, поскольку это международная валюта, используемая для расчетов. Но если наши американские партнеры создадут такую ситуацию, у нас не будет другого выбора, кроме как делать это постепенно», — заявил Новак.

Слова вице-премьера прозвучали после того, как министр финансов РФ Антон Силуанов объявил на Петербургском международном экономическом форуме о корректировке структуры ФНБ. Согласно изменениям, доля нацвалюты США в ФНБ опустится до нуля.

Смысл заявления главы Минфина РФ о дедолларизации в ФНБ кроется в страховке от действий американских властей. Об этом заявил финансовый аналитик Игорь Подопросветов.