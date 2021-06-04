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Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
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Стоимость авиабилетов летом спрогнозировали в «Аэрофлоте»

Экономика
Стоимость авиабилетов летом спрогнозировали в «Аэрофлоте»
wikipedia.org  /  Konstantin Nikiforov / GFDL 1.2

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов считает, что в России не случится резкого подорожания или удешевления авиабилетов.

Как полагает генеральный директор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, в стране маловероятно значительное ослабление ценника на перелеты, равно как и его стремительный рост. Об этом пишет РИА Новости.

При этом глава «Аэрофлота» отметил, что некоторая волатильность в секторе возможна. Полубояринов рассказал о перспективах авиаперевозок во время международного экономического форума в Северной столице (ПМЭФ).

Мероприятие проходит в Петербурге с 2 по 5 июня. На полях форума также было объявлено о том, что в ближайшее время могут быть запущены рейсы в Египет.

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аэрофлот Полубояринов ПМЭФ-21
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