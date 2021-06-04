Стоимость авиабилетов летом спрогнозировали в «Аэрофлоте»

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов считает, что в России не случится резкого подорожания или удешевления авиабилетов.

Как полагает генеральный директор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, в стране маловероятно значительное ослабление ценника на перелеты, равно как и его стремительный рост. Об этом пишет РИА Новости.

При этом глава «Аэрофлота» отметил, что некоторая волатильность в секторе возможна. Полубояринов рассказал о перспективах авиаперевозок во время международного экономического форума в Северной столице (ПМЭФ).

Мероприятие проходит в Петербурге с 2 по 5 июня. На полях форума также было объявлено о том, что в ближайшее время могут быть запущены рейсы в Египет.