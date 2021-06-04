Verge узнало о смене правил в Facebook для политических деятелей

Вашингтон, 4 июня. Политических деятелей лишат привилегий при публикации постов в Facebook, сообщает издание Verge.

Журналисты выяснили, что соцсеть будет отказываться от особых правил при публикации сообщений политиков. Решение принято после инцидента с экс-президентом США Дональдом Трампом, которого забанили в Facebook. Независимый надзорный орган раскритиковал соцсеть за особое отношение к политикам.

«Ко всем пользователям должны примяться одинаковые правила», — говорится в заключении надзорщиков.

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Соцсеть должна исправить работу сайта до 5 июня и соблюсти все рекомендации проверяющего совета. Раньше Facebook исторически придерживался политики невмешательства в том, что касается публикацией политических деятелей. Позднее у соцсети появился список политиков, на которых не распространялись общие правила публикации постов и проверки фактов, а также модерации контента.

Ранее стало известно, что псевдоактивист Андрей Пивоваров стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом послужил его репост в Facebook.