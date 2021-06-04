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12:21
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
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Verge узнало о смене правил в Facebook для политических деятелей

  /   Обновлено: 04 июня 2021 11:42
Политика
Verge узнало о смене правил в Facebook для политических деятелей
pixabay.com

Вашингтон, 4 июня. Политических деятелей лишат привилегий при публикации постов в Facebook, сообщает издание Verge.

Журналисты выяснили, что соцсеть будет отказываться от особых правил при публикации сообщений политиков. Решение принято после инцидента с экс-президентом США Дональдом Трампом, которого забанили в Facebook. Независимый надзорный орган раскритиковал соцсеть за особое отношение к политикам.

«Ко всем пользователям должны примяться одинаковые правила», — говорится в заключении надзорщиков.

Verge узнало о смене правил в Facebook для политических деятелей
pixabay.com  / 

Соцсеть должна исправить работу сайта до 5 июня и соблюсти все рекомендации проверяющего совета. Раньше Facebook исторически придерживался политики невмешательства в том, что касается публикацией политических деятелей. Позднее у соцсети появился список политиков, на которых не распространялись общие правила публикации постов и проверки фактов, а также модерации контента.

Ранее стало известно, что псевдоактивист Андрей Пивоваров стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом послужил его репост в Facebook.

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Facebook политики правила
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