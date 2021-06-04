Глава Роспотребнадзора принимала участие в разработке вакцины «ЭпиВакКорона»

Москва, 4 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова вошла в число разработчиков вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Список авторов указан в описании патента на препарат, который опубликован на сайте Роспатента. Попова принимала участие в разработке вакцины в качестве доктора медицинских наук.

Всего в описании заявлено 12 авторов патента. В основном это члены ученого совета Новосибирского центра вирусологии и иммунологии «Вектор».

Ранее Анна Попова назвала число выявленных в России случаев заражения новыми штаммами коронавируса. На данный момент зарегистрировано более тысячи случаев.