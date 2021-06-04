Доставка товаров с рынков и ярмарок станет доступна жителям Кубани

Санкт-Петербург, 4 июня. Жители Краснодарского края смогут заказывать доставку продуктов с рынков и ярмарок региона. Об этом рассказал источник ФАН на Петербургском международном экономическом форуме.

Как уточнил собеседник агентства, власти Кубани уже подписали соответствующий контракт с руководством сервиса «Яндекс.Еда». Уже известно, что услуга доставки будет действовать в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске. Возможность доставки свежих продуктов с рынков будет доступна более 1 млн человек, включая как местных, так и гостей региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня в Северной столице. Его тема в этом году звучит следующим образом: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия состоится более ста дискуссий, по итогам которых будут подписаны тысячи контрактов.

Власти Кубани ранее обсудили новый законопроект о совершенствовании торговли на ярмарках. Предполагается, что инициатива повысит удобство граждан и даст возможность покупать качественные товары по доступным ценам.