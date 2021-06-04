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Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
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Доставка товаров с рынков и ярмарок станет доступна жителям Кубани

Экономика
Доставка товаров с рынков и ярмарок станет доступна жителям Кубани
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Санкт-Петербург, 4 июня. Жители Краснодарского края смогут заказывать доставку продуктов с рынков и ярмарок региона. Об этом рассказал источник ФАН на Петербургском международном экономическом форуме.

Как уточнил собеседник агентства, власти Кубани уже подписали соответствующий контракт с руководством сервиса «Яндекс.Еда». Уже известно, что услуга доставки будет действовать в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске. Возможность доставки свежих продуктов с рынков будет доступна более 1 млн человек, включая как местных, так и гостей региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня в Северной столице. Его тема в этом году звучит следующим образом: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия состоится более ста дискуссий, по итогам которых будут подписаны тысячи контрактов.

Власти Кубани ранее обсудили новый законопроект о совершенствовании торговли на ярмарках. Предполагается, что инициатива повысит удобство граждан и даст возможность покупать качественные товары по доступным ценам.

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торговля пмэф краснодарский край доставка
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