Путин поприветствовал участников и гостей Кубка президента по самбо

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей всероссийских соревнований по самбо. Глава государства направил телеграмму в честь 15-летия турнира.

Поздравление Путина опубликовано на сайте Кремля. Лидер отметил, что «Кубок президента Российской Федерации» занимает особое место среди самых авторитетных и престижных соревнований по боевым искусствам. В турнире участвуют представители силовых структур и правоохранительных органов, подчеркнул глава РФ.

«Те, кто по долгу службы и призванию защищает закон, оберегает покой граждан, обеспечивает безопасность людей», — написал Владимир Путин.

Выступления самбистов неизменно привлекают большой интерес зрителей и профессионалов, знатоков единоборств, добавил президент. Соревнования начинаются 4 июня в Москве.

В Кремле ранее анонсировали прямую линию с президентом России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что подготовка уже ведется.