Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Латвии от нацистов

Москва, 4 июня. Минобороны РФ создало на своем сайте раздел, посвященный освобождению Латвии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В рамках проекта «Жить в памяти и в сердцах!» на сайте оборонного ведомства были опубликованы уникальные архивные данные о решающей роли советскиз бойцов в освобождении прибалтийских стран, среди документов также есть обязательство Риги по сохранению памятников советским воинам.

Отмечается, что в боях за свободу Латвии свои жизни отдали более 200 тысяч красноармейцев. Их останки сохранены в 360 братских могилах на территории страны.

В российском ведомстве выразили сожаление, что в последние годы в Латвии активизировались силы, стремящиеся уничтожить прошлое собственной страны. Проект «Жить в памяти и сердцах!» призван сохранить историю.

Ранее сообщалось, что ФСБ России рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев во времена Великой Отечественной войны в Калининградской области.