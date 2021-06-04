Захарова обвинила США в попытках дестабилизации в Китае

Москва, 4 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США поддерживает в Китае только тех, кто распространяет деструктивную повестку.

Таким образом она отреагировала на заявление Госдепа об уважении граждан Китая, которые по-прежнему продолжают борьбу за права человека. Это сообщение Вашингтона было приурочено годовщине трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

«Нет у Госдепа уважения к труду. Есть только к тем, кто реализует их деструктивную повестку», — написала она в личном Telegram-канале.

Ранее китайские аналитики объяснили, почему США не смогут настроить Россию на образование союза для борьбы с Поднебесной. По их мнению, никакие уступки Вашингтона не перекроют огромное количество проблем в отношениях между РФ и США, которые не позволят полноценно восстановить диалог.