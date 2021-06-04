Теннисистку Сизикову задержали в Париже

Париж, 4 июня. Российская теннисистка Яна Сизикова доставлена в полицию. Ее подозревают в «умышленном проигрыше» на турнире «Ролан Гаррос».

Она была задержана вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча. При этом других подробностей о полицейских мероприятиях в отношении теннисистки не приводится.

Спортсменка Яна Сизикова и ее напарница Екатерина Александрова не прошли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, уступив двум австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович.

Девушки не подавали навылет и допустили пять двойных ошибок. Их соперницы реализовали пять брейк-пойнтов и один раз ошиблись при подаче.