В России заразились коронавирусом еще 8947 человек

Москва, 4 июня. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 8947 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 15% из них. Зарегистрировано 377 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 8530 пациентов.

До этого стало известно, как отличить коронавирусную инфекцию от заражения обычной простудой или ОРВИ. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог Наталья Гарскова. Болезни сопровождаются похожими симптомами, однако их можно отличить по ряду особых признаков.