Эфир: Выступление Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов



В пятницу, 4 июня, с 16:30 пресс-центре Медиагруппы «Патриот» запускает прямой эфир, посвященный итогам очередного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В Петербурге проходит третий день работы главного экономического события в России и в мире с начала пандемии COVID-19, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). За оставшиеся два дня, с 4 по 5 июня, здесь обсудят ключевые экономические и политические вопросы мирового уровня.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ 4 июня провел пленарное заседание в видеоформате с участием эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Затем была встреча в режиме видеоконференции с главами мировых информационных агентств, а после — с международными инвесторами.

Как прошел третий день ПМЭФ, о чем говорят участники в кулуарах, какие результаты можно предъявить общественности? На эти и другие вопросы отвечают участники форума, а также журналисты и представители экспертного сообщества.