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04 июня 12:22
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новостей
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:15
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
12:04
Общество
ЕС готовит новые ограничения по полетам над территорией Беларуси
12:02
Спорт
Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе
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Николай Цискаридзе: К бездарности всегда безжалостен и вердикт выношу без содрогания

Общество
Николай Цискаридзе: К бездарности всегда безжалостен и вердикт выношу без содрогания
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Москва, 4 июня. Знаменитый российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что без какой-либо жалости относится к бездарностям и свой вердикт в отношении этих людей выносит без содрогания, стало известно ФАН.

Народный артист РФ стал очередным гостем популярного «ДНК-шоу», «хозяйкой» которого является не менее знаменитая певица и телеведущая Лолита Милявская.

Цискаридзе сдал генетический тест, и, как часто бывает на этой программе, которая выходит на канале «Пятница!» и видеоплатформе Premier, обнаружилось немало интересного. Так, например, выяснилось, что у ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой присутствует генетический цинизм.

— Так, Николай, перейдем к порокам. Многие говорят, что у тебя злой язык, что на язык Цискаридзе лучше не попадаться.

— Это правда!

— Ты так припечатаешь, что все — это клеймо?

— Это никогда несмываемое клеймо.

Николай Цискаридзе: К бездарности всегда безжалостен и вердикт выношу без содрогания
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

— А ты оптимист или пессимист?

— Мне с детства задавали этот вопрос. У меня стакан всегда наполовину пуст. Меня в школе не очень любили, [потому что] я всегда отстаивал свое место. Но я — стальная кнопка, меня не сожмешь!

— Ты плакал когда-нибудь в детстве, когда обижали?

— Нет. Тут, наверное, мамино воспитание помогло: доносчику первый кнут. Меня бы выпороли, если бы я кому-то пожаловался…

— У тебя есть генетическая особенность характера — цинизм. Генетический цинизм проявляется как отсутствие жалости.

— Да, я вердикт выношу без содрогания. Двойку ставлю, и у меня не трясется рука. Бездарности говорю сразу: «Ты — бездарь, уходи!»

— Ну, ты спасаешь этим человека…

— Я себя всегда успокаиваю тем, что острый язык был у [Фаины] Раневской, [Майи] Плисецкой, у других людей, которые в моей профессии сделали неплохие свершения. Когда я был молодой, к бездарности всегда был безжалостен. И своим ученикам я очень четко и честно говорю диагноз, без всяких экивоков.

Все равно в истории останется мое слово. Нужно уже смириться с этим. Они могут назвать Иванова, Петрова звездой, но вот если я не скажу, что это хорошо, — вся страна, весь мир не поверит, потому что поверят только мне. Я за эти годы заслужил право иметь мнение что-либо произнести. Своим трудом. Меня никто не пропихнул на это место, это совсем не та профессия…

Николай Цискаридзе: К бездарности всегда безжалостен и вердикт выношу без содрогания
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Полный выпуск «ДНК-шоу» с Николаем Цискаридзе зрители смогут увидеть на телеканале «Пятница!» и видеоплатформе Premier в ближайшее воскресенье, 6 июня.

Ранее стало известно, что на этом канале сутками позже состоится премьера нового тревел-шоу, участниками, а заодно и ведущими, станут, как говорится, самые обычные люди.

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Все новости / Общество / Николай Цискаридзе: К бездарности всегда безжалостен и вердикт выношу без содрогания
николай цискаридзе лолита милявская днк-шоу
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