Николай Цискаридзе: К бездарности всегда безжалостен и вердикт выношу без содрогания

Москва, 4 июня. Знаменитый российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что без какой-либо жалости относится к бездарностям и свой вердикт в отношении этих людей выносит без содрогания, стало известно ФАН.

Народный артист РФ стал очередным гостем популярного «ДНК-шоу», «хозяйкой» которого является не менее знаменитая певица и телеведущая Лолита Милявская.

Цискаридзе сдал генетический тест, и, как часто бывает на этой программе, которая выходит на канале «Пятница!» и видеоплатформе Premier, обнаружилось немало интересного. Так, например, выяснилось, что у ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой присутствует генетический цинизм.

— Так, Николай, перейдем к порокам. Многие говорят, что у тебя злой язык, что на язык Цискаридзе лучше не попадаться.

— Это правда!

— Ты так припечатаешь, что все — это клеймо?

— Это никогда несмываемое клеймо.

Пресс-служба телеканала «Пятница!» /

— А ты оптимист или пессимист?

— Мне с детства задавали этот вопрос. У меня стакан всегда наполовину пуст. Меня в школе не очень любили, [потому что] я всегда отстаивал свое место. Но я — стальная кнопка, меня не сожмешь!

— Ты плакал когда-нибудь в детстве, когда обижали?

— Нет. Тут, наверное, мамино воспитание помогло: доносчику первый кнут. Меня бы выпороли, если бы я кому-то пожаловался…

— У тебя есть генетическая особенность характера — цинизм. Генетический цинизм проявляется как отсутствие жалости.

— Да, я вердикт выношу без содрогания. Двойку ставлю, и у меня не трясется рука. Бездарности говорю сразу: «Ты — бездарь, уходи!»

— Ну, ты спасаешь этим человека…

— Я себя всегда успокаиваю тем, что острый язык был у [Фаины] Раневской, [Майи] Плисецкой, у других людей, которые в моей профессии сделали неплохие свершения. Когда я был молодой, к бездарности всегда был безжалостен. И своим ученикам я очень четко и честно говорю диагноз, без всяких экивоков.

Все равно в истории останется мое слово. Нужно уже смириться с этим. Они могут назвать Иванова, Петрова звездой, но вот если я не скажу, что это хорошо, — вся страна, весь мир не поверит, потому что поверят только мне. Я за эти годы заслужил право иметь мнение что-либо произнести. Своим трудом. Меня никто не пропихнул на это место, это совсем не та профессия…

Пресс-служба телеканала «Пятница!» /

Полный выпуск «ДНК-шоу» с Николаем Цискаридзе зрители смогут увидеть на телеканале «Пятница!» и видеоплатформе Premier в ближайшее воскресенье, 6 июня.

Ранее стало известно, что на этом канале сутками позже состоится премьера нового тревел-шоу, участниками, а заодно и ведущими, станут, как говорится, самые обычные люди.