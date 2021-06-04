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04 июня 12:22
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новостей
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:15
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
12:04
Общество
ЕС готовит новые ограничения по полетам над территорией Беларуси
12:02
Спорт
Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе
Все новости

В Китае рассказали о жестком ответе России на переброску F-35 ВВС США в Азию

Политика
В Китае рассказали о жестком ответе России на переброску F-35 ВВС США в Азию
pixabay.com

Пекин, 4 июня. Россия незамедлительно отреагировала на скопление большого количества истребителей F-35 ВВС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые могут угрожать восточным рубежам страны.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что на сегодняшний день США имеют в своем распоряжении 283 истребителя пятого поколения F-35, большая часть которых развернута на американских базах в Азии, передает «ПолитРоссия».

«Если отметить на карте места, где развернуты американские истребители F-35, то получится своеобразный полукруг, который обволакивает восточные границы России», — рассказали в Китае.

По мнению экспертов, эти малозаметные самолеты вместе с авианосцами являются основной ударной силой США в регионе. При этом F-35 имеют весьма сомнительную репутацию и зачастую подвергаются критике со стороны экспертов за их ненадежность.

Авторы статьи пишут, что переброска этих боевых машин в регион привела к жесткому ответу России, которая разместила на Дальнем Востоке современные радиолокационные станции «Небо-М» и «Подлет». Эти установки способны вести мониторинг воздушного пространства и следить за перемещением любых воздушных целей на огромных расстояниях.

Кроме того, в регионе сосредоточены расчеты ЗРС С-400 «Триумф» и системы «Панцирь-1С», которые обеспечивают надежную защиту российских рубежей.

Ранее военные эксперты сошлись во мнении, что новый российский истребитель Су-57 значительно превосходит американский F-35, которым Пентагон не устает хвастаться, несмотря на его многочисленные недостатки, передает Infox.

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Все новости / Политика / В Китае рассказали о жестком ответе России на переброску F-35 ВВС США в Азию
россия сша азия f-35
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