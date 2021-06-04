В Китае рассказали о жестком ответе России на переброску F-35 ВВС США в Азию

Пекин, 4 июня. Россия незамедлительно отреагировала на скопление большого количества истребителей F-35 ВВС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые могут угрожать восточным рубежам страны.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что на сегодняшний день США имеют в своем распоряжении 283 истребителя пятого поколения F-35, большая часть которых развернута на американских базах в Азии, передает «ПолитРоссия».

«Если отметить на карте места, где развернуты американские истребители F-35, то получится своеобразный полукруг, который обволакивает восточные границы России», — рассказали в Китае.

По мнению экспертов, эти малозаметные самолеты вместе с авианосцами являются основной ударной силой США в регионе. При этом F-35 имеют весьма сомнительную репутацию и зачастую подвергаются критике со стороны экспертов за их ненадежность.

Авторы статьи пишут, что переброска этих боевых машин в регион привела к жесткому ответу России, которая разместила на Дальнем Востоке современные радиолокационные станции «Небо-М» и «Подлет». Эти установки способны вести мониторинг воздушного пространства и следить за перемещением любых воздушных целей на огромных расстояниях.

Кроме того, в регионе сосредоточены расчеты ЗРС С-400 «Триумф» и системы «Панцирь-1С», которые обеспечивают надежную защиту российских рубежей.

Ранее военные эксперты сошлись во мнении, что новый российский истребитель Су-57 значительно превосходит американский F-35, которым Пентагон не устает хвастаться, несмотря на его многочисленные недостатки, передает Infox.