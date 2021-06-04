Видео противостояния между детьми и полицией в США появилось в Сети

Энтерпрайз, 4 июня. В Сети появилось видео с задержанием детей-сирот, которые устроили перестрелку с полицейскими в городе Энтерпрайз штата Флорида. На кадрах правоохранители окружают дом и просят несовершеннолетних положить оружие. Видео опубликовал CBS News.

A local sheriff’s department in Florida released footage from a standoff where a 12-year-old and 14-year-old girl allegedly broke into a house and engaged in a shootout with officers. Aerial video shows the boy surrendering after the girl was injured. pic.twitter.com/utwcrYwTev — CBS News (@CBSNews) June 3, 2021

На кадрах, появившихся в Сети, полицейские несколько раз просят подростков опустить оружие и поднять руки, после чего начинается штурм дома. Правоохранители ранят старшую девочку, она кричит от боли и затем мальчик сдается.

1 июня в полицию обратились работники Объединенного методистского детского дома Флориды и рассказали, что от них сбежали двое воспитанников — 14-летняя Николь Джексон и 12-летний Тревис О'Брайен. После недолгих поисков с полицией связался мужчина и заявил, что в дом его соседа пробрались дети и что там есть оружие. Когда правоохранители прибыли на место, сироты открыли по ним огонь из винтовки и автомата Калашникова. После нескольких часов уговоров и просьб выйти добровольно дети не послушались, и полицейские были вынуждены открыть огонь. В результате Николь была ранена, а ее друг, увидев это, сдался.

Девочке пришлось сделать операцию, она находится в стабильном состоянии, а мальчику потребовалась помощь из-за того, что у него был диабет, и он не взял свои лекарства. Детям предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов и в вооруженном ограблении.

«Полицейские сделали все возможное, чтобы произошла деэскалация, они чуть не потеряли свои жизни из-за 12-летнего и 14-летнего детей», — сказал шериф округа Волусия Майк Читвуд.

Он также добавил, что у девочки есть судимость, и в прошлом году ее арестовали за поджог нескольких пустырей.

В ходе своей работы сотрудники полиции США часто сталкиваются с обвинениями в безосновательном применении насилия, такие истории привлекают внимание в том числе правозащитников за рубежом, таких как российский Фонд борьбы с репрессиями. Одним из последних случаев, в котором разбирались члены организации, стало дело 73-летней белой американки Карен Гарнер, которой полицейские сломали руку во время задержания.