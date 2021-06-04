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новостей
13:52
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
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Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
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Армия
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Видео противостояния между детьми и полицией в США появилось в Сети

США
Видео противостояния между детьми и полицией в США появилось в Сети
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Энтерпрайз, 4 июня. В Сети появилось видео с задержанием детей-сирот, которые устроили перестрелку с полицейскими в городе Энтерпрайз штата Флорида. На кадрах правоохранители окружают дом и просят несовершеннолетних положить оружие. Видео опубликовал CBS News.

На кадрах, появившихся в Сети, полицейские несколько раз просят подростков опустить оружие и поднять руки, после чего начинается штурм дома. Правоохранители ранят старшую девочку, она кричит от боли и затем мальчик сдается.

1 июня в полицию обратились работники Объединенного методистского детского дома Флориды и рассказали, что от них сбежали двое воспитанников — 14-летняя Николь Джексон и 12-летний Тревис О'Брайен. После недолгих поисков с полицией связался мужчина и заявил, что в дом его соседа пробрались дети и что там есть оружие. Когда правоохранители прибыли на место, сироты открыли по ним огонь из винтовки и автомата Калашникова. После нескольких часов уговоров и просьб выйти добровольно дети не послушались, и полицейские были вынуждены открыть огонь. В результате Николь была ранена, а ее друг, увидев это, сдался.

Девочке пришлось сделать операцию, она находится в стабильном состоянии, а мальчику потребовалась помощь из-за того, что у него был диабет, и он не взял свои лекарства. Детям предъявлены обвинения в покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов и в вооруженном ограблении.

«Полицейские сделали все возможное, чтобы произошла деэскалация, они чуть не потеряли свои жизни из-за 12-летнего и 14-летнего детей», — сказал шериф округа Волусия Майк Читвуд.

Он также добавил, что у девочки есть судимость, и в прошлом году ее арестовали за поджог нескольких пустырей.

В ходе своей работы сотрудники полиции США часто сталкиваются с обвинениями в безосновательном применении насилия, такие истории привлекают внимание в том числе правозащитников за рубежом, таких как российский Фонд борьбы с репрессиями. Одним из последних случаев, в котором разбирались члены организации, стало дело 73-летней белой американки Карен Гарнер, которой полицейские сломали руку во время задержания.

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Все новости / США / Видео противостояния между детьми и полицией в США появилось в Сети
сша флорида полиция
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