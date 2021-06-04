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04 июня 12:22
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новостей
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:15
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
12:04
Общество
ЕС готовит новые ограничения по полетам над территорией Беларуси
12:02
Спорт
Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе
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Рогозин заявил о возможности привлечения частного финансирования в космическую сферу

Технологии
Рогозин заявил о возможности привлечения частного финансирования в космическую сферу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июня. Средства частных инвесторов могут быть привлечены в российскую космическую отрасль, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, не исключается, что в 2021 году частный капитал придет на предприятия Роскосмоса для стимулирования развития космической сферы. Об этом Рогозин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.

Недавно стало известно, что в госкорпорации ищут способы продлить функционирование программы на МКС. По мнению Рогозина, это возможно сделать за счет привлечения коммерческих возможностей финансирования работы сегмента.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин позитивно оценил предложение Роскосмоса создать российскую орбитальную служебную станцию. Однако все же требуется уточнение некоторых деталей этого проекта.

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космос роскосмос рогозин
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