Рогозин заявил о возможности привлечения частного финансирования в космическую сферу

Санкт-Петербург, 4 июня. Средства частных инвесторов могут быть привлечены в российскую космическую отрасль, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, не исключается, что в 2021 году частный капитал придет на предприятия Роскосмоса для стимулирования развития космической сферы. Об этом Рогозин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.

Недавно стало известно, что в госкорпорации ищут способы продлить функционирование программы на МКС. По мнению Рогозина, это возможно сделать за счет привлечения коммерческих возможностей финансирования работы сегмента.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин позитивно оценил предложение Роскосмоса создать российскую орбитальную служебную станцию. Однако все же требуется уточнение некоторых деталей этого проекта.