Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения

Сегодня, 4 июня, основатель «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии в городе Покрове, празднует день рождения. Представители экспертного сообщества в комментарии корреспонденту ФАН искренне поздравили осужденного оппозиционера с 45-летием и пожелали ему здоровья, честности перед самим собой, искупления вины перед своей страной и осмысления собственных ошибок, а также настоятельно рекомендовали прочитать философскую драму Иоганна Вольфганга фон Гете «Фауст».

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд города Москвы из-за многочисленных нарушений заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима с учетом домашнего ареста. Оппозиционера задержали сотрудники правоохранительных органов 17 января текущего года в столичном аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии, где он длительное время «восстанавливался» после так называемого отравления.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей главный редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский процитировал для оппозиционера-именинника несколько строк из трагического произведения Гете «Фауст». По его словам, основателю ФБК важно научиться говорить искренне, от души, а не словами других людей.

«В день рождения даже доктор дает хорошие наставления своим пациентам. Я никак не могу не прочитать моему пациенту [монолог] доктора из «Фауста»: Когда в вас чувства нет, все это труд бесцельный.

Нет, из души должна стремиться речь,

Чтоб прелестью правдивой, неподдельной

Сердца людские тронуть и увлечь!

А вы? Сидите, сочиняйте.

С чужих пиров объедки подбирайте —

И будет пестрый винегрет

Поддельным пламенем согрет.

Когда таков ваш вкус — пожалуй, этим

Вы угодите дуракам и детям,

Но сердце к сердцу речь не привлечет,

Коль не из сердца ваша речь течет. У вас, мой пациент, есть время почитать «Фауста» Гете и сделать для себя выводы. Если уж вы хотите обращаться к народу, то обращайтесь так, чтобы это были не чужие речи, а ваши!» — сказал политолог.

wikipedia.org / Штилер, Йозеф Карл / Public Domain

Несмотря на имеющиеся политические разногласия и кардинально отличающиеся взгляды на жизнь, поздравление Навальному также передал журналист и радиоведущий, общественный деятель Армен Гаспарян. Он пожелал 45-летнему осужденному крепкого здоровья.

«Во-первых, как и любой нормальный человек, я ему (Алексею Навальному. — Прим. ФАН), конечно же, пожелаю здоровья, потому что тюрьма здоровья не добавляет. Какие бы ни были серьезные политические разногласия у меня с программой Навального, я считаю, что нужно оставаться человеком все-таки в любой ситуации», — прокомментировал журналист.

instagram.com / @asgasparyan

Кроме того, публицист рекомендовал имениннику использовать с пользой для себя время, которое ему предстоит провести в исправительной колонии во Владимирской области. Эксперт обратил внимание на тот факт, что ближайшее окружение основателя ФБК практически забыло о его существовании, о чем говорит отсутствие упоминаний о нем в их повестке.

«Я бы ему пожелал использовать отбытие наказания для исправления пробелов в собственном политическом образовании. Я бы пожелал Навальному не мультики смотреть, как он любит это делать последние 20 лет, а почитать серьезные книги и понять, насколько он был глуп. Еще бы пожелал ему осмыслить, как вся эта «хомячья паства» уже через три месяца о нем вообще не вспоминает — это очень показательно. Так проходит мирская слава. Его предупреждали, что последнее, на что нужно ориентироваться, это посты и лайки в интернете, но он этого не понимал. Может быть, он поймет сейчас на собственном опыте», — сказал Гаспарян.

facebook.com / Виталий Серуканов

Не остался в стороне от поздравлений и бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов. Он пожелал Алексею стать более человечным в будущем, исправить все совершенные ошибки и переосмыслить ту вредительскую деятельность, которую он вел против России.

«Я желаю ему стать человеком. Наконец-то научиться уважать стариков и быть честным перед самим собой. Искупить всю свою вину перед страной, которой он столько раз уже нагадил по-полной», — сказал Серуканов.

Ранее ФАН сообщал, что Петушинский районный суд отказал осужденному оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении иска к владимирской ИК-2 о снятии статуса склонного к побегу.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.