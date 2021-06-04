«Аэрофлот» ожидает скорого открытия рейсов в Египет

Москва, 4 июня. Авиакомпания «Аэрофлот» ожидает открытия рейсов в Египет в скором времени. Об этом заявил генеральный директор Михаил Полубояринов.

По его словам, заменить турецкий рынок довольно трудно, однако возможно получится компенсировать запуском рейсов в Египет. Об этом Полубояринов рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Аэрофлот» также в ближайшие дни планирует возобновить авиасообщение с Великобританией. Полеты в этом направлении приостановили в декабре 2020 года на фоне пандемии коронавируса.