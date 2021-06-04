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04 июня 12:22
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новостей
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:15
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
12:04
Общество
ЕС готовит новые ограничения по полетам над территорией Беларуси
12:02
Спорт
Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе
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«Аэрофлот» ожидает скорого открытия рейсов в Египет

Общество
«Аэрофлот» ожидает скорого открытия рейсов в Египет
wikipedia.org  /  Alexander Mishin / CC BY-SA 3.0

Москва, 4 июня. Авиакомпания «Аэрофлот» ожидает открытия рейсов в Египет в скором времени. Об этом заявил генеральный директор Михаил Полубояринов.

По его словам, заменить турецкий рынок довольно трудно, однако возможно получится компенсировать запуском рейсов в Египет. Об этом Полубояринов рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Аэрофлот» также в ближайшие дни планирует возобновить авиасообщение с Великобританией. Полеты в этом направлении приостановили в декабре 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

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египет аэрофлот рейсы
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