Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом

Довольно регулярно выступаю с публичными беседами. И в Москве, и во время поездок встречаюсь с людьми — иной раз с десятком, иной раз со многими сотнями сразу — и после краткого монолога о своих текущих трудах и глобальных интересах отвечаю на их вопросы. Личный рекорд поставил в Самаре 2013.12.12: начал говорить в 19:10, закончил отвечать в 23:50.

Значительная часть вопросов повторяется едва ли не дословно, так что пользуюсь возможностью шлифовать свои формулировки. Многое так сопряжено с моими собственными работами, что в ответ кратко пересказываю фрагменты готовых публикаций. Но и новой для меня тематики достаточно, чтобы прямо по ходу беседы требовалось изрядно поразмыслить. Зачастую такие случаи становятся поводами для новых заметок.

На одной из недавних встреч некий молодой (на моём фоне) человек спросил (не дословно: мне запомнился общий смысл): раз капитализм формируется сам собою, если предоставить людям свободу действий, а социализм нужно строить целенаправленно и он трещит по швам при малейшем ослаблении системы управления — стоит ли вообще возиться со столь искусственным строем и не лучше ли предоставить свободу естественному ходу событий?

Ещё один участник той же встречи поинтересовался: капитализм уже не раз переживал кризисы столь тяжкие, что ему предсказывали скорую гибель, но находил новые ресурсы для существования — можно ли ожидать, что нынешний кризис окажется последним, или капитализм вновь расцветёт?

ФБА «Экономика сегодня» /

Если мне склероз не изменяет, нечто на данные темы мне уже попадалось на глаза. Поэтому не берусь судить, какая доля рассуждений в нижепересказанных (опять же не дословно, а по смыслу, да ещё и с додумыванием уже после упомянутой беседы) ответах принадлежит мне, а какая взята у предшественников поумнее меня. Собственно, едва ли не все мои мысли опираются на предшествующие исследования: такова доля любого, кто не готов или не желает решать все задачи с полного нуля.

Любое человеческое общество требует согласования интересов своих членов и в этом смысле искусственное. Более того, любому достаточно большому обществу (по крайней мере большему, чем то, где все друг друга знают и регулярно напрямую общаются) приходится вводить структуры такого согласования и последующего поддержания согласованного порядка.

Доля искусственности в социализме несомненно и намного выше, чем в капитализме. Хотя бы потому, что при общественной собственности на основные средства производства (а как раз такая собственность и означает социализм: социальная защита путём частичного перераспределения плодов общей деятельности — всего лишь одна из возможностей, проще всего обеспечиваемых общественной собственностью) интересы граждан и организаций приходится согласовывать и вдоль каждой технологической цепочки, и между такими цепочками, куда тщательнее, чем при формальной независимости хозяйствующих субъектов: ведь такое общество заинтересовано в эффективности всей системы, а математическая теория указывает, что совокупность локальных оптимумов звеньев может быть далека от глобального оптимума конструкции.

Но так ли плохо всё искусственное?

Федеральное агентство новостей /

Искусственная обработка пищи существенно улучшает значительную часть спектра её питательных свойств и резко расширяет спектр доступного питания, что повышает возможности нашего жизнеобеспечения. А недостаток некоторых полезных веществ, разрушающихся при кулинарной обработке, мы восполняем совсем уж синтетическими витаминными и микроэлементными соединениями.

Искусственные самолёты движутся в десятки раз быстрей естественных птиц и переносят в тысячи раз больше полезной для нас нагрузки. Мы тратим несметные средства на создание искусственных локомотивов, вагонов, автомобилей и столь же искусственных дорог для них, ибо так мы перемещаемся в разы быстрее, чем на естественных быках и лошадях по естественным тропам, а уж грузов перевозим во многие миллионы раз больше.

Изучая естественные особенности нашего организма, мы создаём искусственные методы его совершенствования, лечения его расстройств, искусственные заменители разрушенных органов (иной раз эффективнее, чем естественные заменяемые компоненты организма: например, мои зубные протезы куда прочней и надёжней былых естественных зубов).

Искусственный социализм по многим показателям эффективнее вроде бы естественного капитализма. Сравнивать частности можно долго с переменным успехом, поэтому приведу обобщённый показатель. На всём историческом протяжении существования социализма средний по всем социалистическим странам уровень жизни выше среднего по всем капиталистическим. Мы этого не замечаем потому, что сравниваем себя только с высшими точками капитализма, не задумываясь, что капитализм — не только Швейцария и Соединённые Государства Америки (напоминаем, так автор называет США. — Прим. ФАН), но и Нигерия, и Доминиканская республика… Даже в те времена, когда рост сложности хозяйства резко понизил эффективность всеобъемлющего планирования, соотношение уровней жизни сохранилось просто потому, что при социализме заметно меньшая доля ресурсов идёт на затраты, почти не связанные с этим самым уровнем — вроде сверхрасходов сравнительно немногочисленных имеющих возможность с жиру беситься. Более того, уровень жизни в нашей стране был относительно среднемирового в социалистические времена выше, чем сейчас. Мы этого не ощущаем, ибо технический прогресс поднял уровень жизни по всему миру, в том числе и у нас. Кстати, сам этот подъём — дело разума, искусства.

Федеральное агентство новостей /

Капитализм действительно не раз приходил к пределу текущих возможностей — и каждый раз находил новые. Но и социализм начал формироваться, когда возможности производственных технологий доросли до порога, предсказанного теоретиками, а в кризис угодил, когда столкнулся с нехваткой возможностей информационных технологий. Причём в тот момент ещё не было самого понятия информационных технологий, так что причину кризиса никто не осознал, а высшее руководство нашей страны стало действовать по принципу «не знаешь, что делать — делай что-нибудь» и окончательно расшатало хозяйство и всё общество. Теперь мы знаем природу тогдашнего кризиса социализма, понимаем, когда (по нынешним прикидкам — лет через десять) информационные технологии дорастут до порога, позволяющего возобновить развитие социализма. Более того, понятно, что рано или поздно социализм столкнётся с нехваткой возможностей ещё каких-то технологий, не имеющих к тому моменту даже названия. Надеюсь, наше тогдашнее руководство учтёт уже накопленный печальный опыт и не станет вновь дёргаться на все четыре стороны одновременно, а просто притормозит развитие до момента, когда природа нового кризиса окажется понятна и найдутся ресурсы для его преодоления. В этом плане любое общество — хоть капиталистическое, хоть социалистическое — очень гибко и живуче. И социализм победит не потому, что капитализм вовсе развалится, а потому, что социализм в целом эффективнее. Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии (1962.03.09–1986.10.05) Ахмед Заки Хасанович Ямани (1930.06.30–2021.02.23) в 1973‑м — в начале политического кризиса, многократно поднявшего мировую цену нефти — сказал: «каменный век кончился не потому, что исчерпались камни».

(Текст публикуется в авторской орфографией и пунктуации. — Прим. ФАН).