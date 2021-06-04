Виталий Мутко сравнил победы «Зенита» с гегемонией «Спартака» в 90-е

Санкт-Петербург, 4 июня. Генеральный директор госкорпорации «ДОМ.РФ» Виталий Мутко оценил успехи петербургского «Зенита», сравнив их с гегемонией московского «Спартака» в 90-е .

Политик считает, что сравнивать достижения клубов в разные годы неправильно, поскольку победа «красно-белых» была связана с возможностями страны. В то же время петербургский клуб завоевывает ее за счет других вещей.

«Гегемония «Спартака» была замешана на наших возможностях страны, мы же помним, каким был «Спартак». И на том стиле, который Олег Романцев поставил для команды», — подчеркнул политик в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Мутко, гегемония «Зенита» связана с сильными игроками, мощной экономической базой и некоторыми околофутбольными вещами.

Корреспонденты ФАН смогли выяснить, что только за прошлый год петербургский клуб потратил 14,5 миллиарда рублей, заработав при этом 12 млрд. Тем самым «Зенит» установил рекорд по выручке.