Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае

Москва, 4 июня. Средняя стоимость подержанного транспортного средства на отечественном рынке составила 742 тысячи рублей в мае текущего года. Полученный результат на 2,2% выше, чем в апреле.

Стоимость подержанных автомобилей повышается каждый месяц. Транспортные средства подорожали на 8% с начала текущего года. Относительно январских показателей значение находилось на уровне 688 тысяч рублей. Рост составил 23%, или 140 тысяч рублей по сравнению с майским результатом прошлого года, передает «Автостат».

Средневзвешенная цена машины с пробегом составила 550 тысячи рублей по итогам минувшего года. Полученная сумма на 10% больше, чем годом ранее. Стоимость транспортного средства в массовом сегменте достигла 450 тысяч рублей, увеличившись на 10%.

Ранее сообщалось, что жители Крыма начали больше жаловаться на резкое подорожание подержанных автомобилей. Средняя стоимость машины на 10% больше в республике, чем в Краснодарском крае, а в отдельных случаях — на 30%.