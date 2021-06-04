Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 10:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
Все новости
04 июня 10:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
Все новости

Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае

Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 4 июня. Средняя стоимость подержанного транспортного средства на отечественном рынке составила 742 тысячи рублей в мае текущего года. Полученный результат на 2,2% выше, чем в апреле.

Стоимость подержанных автомобилей повышается каждый месяц. Транспортные средства подорожали на 8% с начала текущего года. Относительно январских показателей значение находилось на уровне 688 тысяч рублей. Рост составил 23%, или 140 тысяч рублей по сравнению с майским результатом прошлого года, передает «Автостат».

Средневзвешенная цена машины с пробегом составила 550 тысячи рублей по итогам минувшего года. Полученная сумма на 10% больше, чем годом ранее. Стоимость транспортного средства в массовом сегменте достигла 450 тысяч рублей, увеличившись на 10%.

Ранее сообщалось, что жители Крыма начали больше жаловаться на резкое подорожание подержанных автомобилей. Средняя стоимость машины на 10% больше в республике, чем в Краснодарском крае, а в отдельных случаях — на 30%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
машина автомобиль подержанные авто
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 51923 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 37551 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 32363 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 29472 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 28895 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru