Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO

Москва, 4 июня. Онлайн-кинотеатр ivi сохраняет планы провести IPO на бирже. Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, важно, чтобы на рынке контента были представлены не только иностранные игроки. Дмитриев отметил, что ivi показывает очень хорошие результаты. Новый раунд инвестиций был сделан с большой премией к предыдущему, что показывает интерес инвесторов к компании, добавил глава РФПИ в интервью РБК.

В мае ivi провел новый инвестиционный раунд, в результате которого смог привлечь 250 млн долларов. РФПИ является одним из акционеров онлайн-кинотеатра. Вместе с ним партнерами выступают фонды Flashpoint Venture Capital и Baring Vostok. В конце мая к ним присоединились ВТБ, Invest AG и Millhouse.

Онлайн-кинотеатр ivi в феврале 2021 года начал съемки многосерийного экшн-боевика «Даркнет». Картина рассказывает о недалеком будущем, где мир поделился на реальный и виртуальный.