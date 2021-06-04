Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»

Санкт-Петербург, 4 июня. Госиспытания тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» должны завершиться до конца текущего года, заявил глава холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Игорь Насенков.

На данный момент уже активно ведутся работы по ТОС-2, поэтому можно ожидать завершение государственных испытаний в скором времени, рассказал Насенков в ходе Петербургского международного экономического форума.

По результатам тестирования новой системы будет приниматься решение о ее поставках в российские войска. Отмечается, что ТОС-2 «Тосочка» является наследницей тяжелой огнеметной системы ТОС-1С «Солнцепек». Новое вооружение выполнено на базе автомобиля «Урал», а также отличается улучшенными тактико-техническими возможностями.

Ранее сообщалось, что Ростех начнет серийный выпуск двигателей для самолета Ил-112В в 2023 году. Для серийного производства этих аппаратов необходимо пройти различные программы тестовых, летных и специальных испытаний.