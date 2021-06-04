Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 июня. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели женщины, чье тело обнаружили на детской площадке в городе Коммунар Гатчинского района.

Труп нашли на Ленинградском шоссе, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. На мертвую женщину наткнулся прохожий, он и позвонил в скорую помощь. Личность погибшей в настоящий момент устанавливается. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Неизвестного мужчину обнаружили мертвым в подмосковных Люберцах, сообщало РИАМО. Тело увидели прохожие, оно лежало в местном пруду.