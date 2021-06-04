Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием

Москва, 4 июня. Специалисты Ростеха создали новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия. Снаряд создает завесу аэрозольно-дипольных помех, «ослепляющих» системы наведения.

В сообщении отмечается, что появление подобного боеприпаса позволит повысить живучесть бронетехники на поле боя. По словам специалистов, главная особенность разработки заключается в увеличенной в полтора раза в сравнении с аналогами плотности комбинированной завесы, которая создает помехи для снарядов с лазерным, оптическим тепловым и радиолокационным наведением.

«Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме «Армия-2021», государственные испытания завершатся в текущем году», — рассказали в Ростехе.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в России завершатся государственные испытания тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка».