Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 10:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
Все новости
04 июня 10:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
Все новости

Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса

Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
pixabay.com  /  Lucia Grzeskiewicz

Москва, 4 июня. Министерство финансов РФ работает над тем, чтобы предприниматели в большей степени инвестировали внутри страны.

Представители Министерства финансов РФ изучают вопрос, как снизить уровень офшоризации бизнеса с параллельным увеличением доли расходов на инвестирование внутри страны. Об этом пишет Forbes.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов рассказал в интервью изданию о том, что среди прочих вариантов в ведомстве говорят о потенциальном увеличении налога на прибыль с 20% до 25% или 30%. Данная мера может коснуться тех компаний, которые выводят чрезмерно много средств на зарубежные счета, пишет «ФедералПресс».

Сазанов отметил, что в случае принятия решения по налоговым корректировкам, в течение лета будут определены точные изменения. Чиновник подчеркнул, что министерство будет ориентироваться на уровень дивидендов по акциям и уровень капитализации компаний.

Министерство финансов РФ ранее заявило о грядущей реструктуризации Фонда национального благосостояния, где доля доллара будет уменьшена до нуля, однако вырастут резервы других валют. Эксперты, впрочем, предложили россиянам сохранить свои средства в долларах.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
налоги минфин рф forbes сазанов
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 51923 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 37551 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 32363 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 29472 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 28895 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru