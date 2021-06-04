Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса

Москва, 4 июня. Министерство финансов РФ работает над тем, чтобы предприниматели в большей степени инвестировали внутри страны.

Представители Министерства финансов РФ изучают вопрос, как снизить уровень офшоризации бизнеса с параллельным увеличением доли расходов на инвестирование внутри страны. Об этом пишет Forbes.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов рассказал в интервью изданию о том, что среди прочих вариантов в ведомстве говорят о потенциальном увеличении налога на прибыль с 20% до 25% или 30%. Данная мера может коснуться тех компаний, которые выводят чрезмерно много средств на зарубежные счета, пишет «ФедералПресс».

Сазанов отметил, что в случае принятия решения по налоговым корректировкам, в течение лета будут определены точные изменения. Чиновник подчеркнул, что министерство будет ориентироваться на уровень дивидендов по акциям и уровень капитализации компаний.

Министерство финансов РФ ранее заявило о грядущей реструктуризации Фонда национального благосостояния, где доля доллара будет уменьшена до нуля, однако вырастут резервы других валют. Эксперты, впрочем, предложили россиянам сохранить свои средства в долларах.