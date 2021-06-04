Определены шансы сборной России на победу на Евро-2020

Москва, 4 июня. The Analyst, оценив шансы сборных выступающих на Евро-2020, составил рейтинг команд, которые могут выиграть европейский турнир.

Больше всего шансов на первое место у действующего чемпиона мира — сборной Франции, которая в прошлый раз проиграла Португалии в финале европейского первенства. В тройку претендентов на победу также вошли Бельгия и Испания.

В десятке оказались Германия (9,8%), Португалия (9,6%), Италия (7,6%), Нидерланды (5,9%), Дания (5,4%), Англия (5,2%) и Швейцария (2,3%). У российских футболистов так же, как и у хорватских, 1% на победу в чемпионате Европы.

Евро-2020, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Петербург примет несколько матчей группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне.

Заполняемость трибун на петербургском стадионе «Газпром Арена» составит 50%. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин не ожидает, что количество мест увеличится.