Известного активиста задержали на Украине по обвинению в вымогательстве

Киев, 4 июня. В Одесской области задержали активиста Евгения Резвушкина. Его обвиняют в попытке вымогательства денежных средств.

Известный активист потребовал от предпринимателя 80 тыс. гривен за покровительство. Также он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, если она не будет платить ему ежемесячные "взносы".

Через некоторое время женщина обратилась в полицию. В момент получения второй части денег Резвушкина задержали. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Аниматоры-аферисты из Сочи получили 15 суток ареста за вымогательство, сообщал ФАН. Мужчины в костюмах обзывали прохожих, которые отказывались с ними фотографироваться.