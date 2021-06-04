Володин напомнил Зеленскому и Кличко о заслугах Терешковой

Москва, 4 июня. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал украинские власти за переименование улиц, названных именами героев времен СССР.

Как указал Володин, руководство Украины планомерно пытается разрушить все, что есть у многонационального украинского народа. В частности, сначала власти страны отобрали право на русский язык, затем разрушили православную церковь, исправили историю, выдумав другие события, а теперь замахнулись на достижения советского периода.

«Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает и подталкивает к тому, чтобы разрушить все до основания», — пишет Володин в Telegram-канале.

Спикер ГД напомнил, что Валентина Терешкова, имя которой хотят убрать с улиц Украины, является первой в мире женщиной-космонавтом, которой не надо доказывать свои заслуги, ведь все они признаны странами и народами.

«А Зеленский и Кличко, видимо, таким образом пытаются состояться. Но путь, ими выбранный – неправильный. Более того, опасный. Разорванные экономические отношения восстановятся. А подобное — вряд ли забудется», — заключил Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить процедуру присвоения улицам имен героев Великой Отечественной войны. Информация опубликована на сайте Кремля.