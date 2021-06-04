Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»

Махачкала, 4 июня. Житель дагестанской столицы подозревается в убийстве своего соседа. В полиции молодой человек рассказал, что вынужден был обороняться от мужчины, который обвинил его в распространении наркотиков и хотел напасть с ножом.

В региональном МВД отметили, что трагедия произошла в Кировском районе Махачкалы. Правоохранители считают, что 22-летний местный житель нанес ножевые ранения 27-летнему мужчине, который позднее скончался в больнице от полученных травм.

«В результате розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность и местонахождение подозреваемого установлены. Им оказался 22-летний молодой человек. Он задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении МВД по республике.

Сам задержанный мужчина рассказал, что возвращался поздно вечером с работы на съемную квартиру, где он проживает с отцом. Возле дома к нему подошел другой мужчина, который стал обвинять его в поиске так называемой закладки. Подозреваемый уверяет, что тот применял к нему силу и пытался использовать нож.

«Он стал называть меня закладчиком и в том, что я ищу здесь закладку. Он вел себя агрессивно, требовал отдать ему наркотики, которых у меня не было. Одной рукой он держал меня за шею, другой он достал нож, но я как-то смог выбить его. Этот человек оказался моим соседом. Мы с отцом недавно переехали в новую квартиру, поэтому с соседями я не успел познакомиться», — рассказал задержанный в отделе полиции.

В региональном МВД уточнили, что по данному факту собран материал и передан в соответствующие структуры для принятия процессуального решения.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Дербенте полицейскими были задержаны жительницы Московского региона, которых подозревают в намерении сделать в городе не менее 180 закладок с героином. За каждый адрес им было обещано по 800 рублей.