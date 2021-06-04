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04 июня 10:54
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10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:50
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:50
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
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Экономика
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Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»

Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
karelia.sledcom.ru  / 

Махачкала, 4 июня. Житель дагестанской столицы подозревается в убийстве своего соседа. В полиции молодой человек рассказал, что вынужден был обороняться от мужчины, который обвинил его в распространении наркотиков и хотел напасть с ножом.

В региональном МВД отметили, что трагедия произошла в Кировском районе Махачкалы. Правоохранители считают, что 22-летний местный житель нанес ножевые ранения 27-летнему мужчине, который позднее скончался в больнице от полученных травм.

«В результате розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность и местонахождение подозреваемого установлены. Им оказался 22-летний молодой человек. Он задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении МВД по республике.

Сам задержанный мужчина рассказал, что возвращался поздно вечером с работы на съемную квартиру, где он проживает с отцом. Возле дома к нему подошел другой мужчина, который стал обвинять его в поиске так называемой закладки. Подозреваемый уверяет, что тот применял к нему силу и пытался использовать нож.

«Он стал называть меня закладчиком и в том, что я ищу здесь закладку. Он вел себя агрессивно, требовал отдать ему наркотики, которых у меня не было. Одной рукой он держал меня за шею, другой он достал нож, но я как-то смог выбить его. Этот человек оказался моим соседом. Мы с отцом недавно переехали в новую квартиру, поэтому с соседями я не успел познакомиться», — рассказал задержанный в отделе полиции.

В региональном МВД уточнили, что по данному факту собран материал и передан в соответствующие структуры для принятия процессуального решения.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Дербенте полицейскими были задержаны жительницы Московского региона, которых подозревают в намерении сделать в городе не менее 180 закладок с героином. За каждый адрес им было обещано по 800 рублей.

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Все новости / Происшествия / Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
россия убийство дагестан наркотики
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