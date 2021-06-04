Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов

Москва, 4 июня. Суд отклонил иск «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) об исключении из списка иноагентов.

Министерство юстиции РФ не приобщило к делу документы, которые подтверждают иностранное финансирование ресурса. Однако суд отклонил запрос об исключении «Медузы» из реестра СМИ-иноагентов. Такой статус издание получило 23 апреля 2021 года.

«Медуза» ранее заняла третье место в рейтинге антироссийских СМИ. Издание выпустило 47 текстов, направленных против РФ.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.