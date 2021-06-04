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04 июня 10:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:50
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:50
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
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В МИД Польши отреагировали на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Политика
В МИД Польши отреагировали на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Варшава, 4 июня. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что за отзывом Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические вопросы.

Соответствующее заявление политик сделал в эфире Польского радио. По его словам, это решение касается только фрагмента газопровода на территории Дании, а два остальных участка остаются в безопасности.

«Вокруг них ничего не делается<...>Конечно, мы будем стараться как можно выяснить этот вопрос, как можно быстрее, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы», — подчеркнул Пшидач.

Ранее стало известно, что разрешение, которое выдало датское управление по охране окружающей среды на строительство Baltic Pipe, отозвано апелляционным советом по вопросам окружающей среды. Соответствующее решение объяснили недостаточным изучением вопроса о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

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Все новости / Политика / В МИД Польши отреагировали на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
польша дания Пшидач
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