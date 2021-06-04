В МИД Польши отреагировали на отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe

Варшава, 4 июня. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что за отзывом Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические вопросы.

Соответствующее заявление политик сделал в эфире Польского радио. По его словам, это решение касается только фрагмента газопровода на территории Дании, а два остальных участка остаются в безопасности.

«Вокруг них ничего не делается<...>Конечно, мы будем стараться как можно выяснить этот вопрос, как можно быстрее, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы», — подчеркнул Пшидач.

Ранее стало известно, что разрешение, которое выдало датское управление по охране окружающей среды на строительство Baltic Pipe, отозвано апелляционным советом по вопросам окружающей среды. Соответствующее решение объяснили недостаточным изучением вопроса о защите дикой природы при прокладке трубопровода.