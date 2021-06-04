Глава OMV назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 4 июня. Российский газопровод «СП-2» будет достроен в 2021 году. Такое заявление сделал глава OMV Райнер Зеле на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект «Северный поток — 2» имеет высокое экологическое значение, отметил глава австрийской компании OMV в ходе ПМЭФ-2021.

OMV является одной из крупнейших компаний в Центральной Европе. Она занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 государствах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.

Власти Соединенных Штатов больше не способны оказать влияние на строительство «Северного потока — 2». Об этом ранее сообщил представитель Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Вашингтон не рискнет испортить отношения с Германией, потому не станет вставлять палки в колеса при сертификации объекта.