Подросток домогался девочки на детской площадке в Кингисеппе

Санкт-Петербург, 4 июня. Несовершеннолетний житель Кингисеппа домогался маленькой девочки, которая играла на детской площадке возле дома.

Мать пострадавшей обратилась в полицию и попросила призвать неизвестного молодого человека к ответственности. Она рассказала, что в вечернее время злоумышленник совершил развратные действия в отношении ее дочери 2015 года рождения, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, им оказался 14-летний школьник. Его задержали по горячим следам, мера пресечения пока не избиралась. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Жителя Северной столицы, который искал любовь на шоу «Давай поженимся», приговорили к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование двух маленьких девочек, сообщала газета A42.RU.