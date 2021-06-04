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04 июня 10:53
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новостей
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:50
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:50
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
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Уроженцы Кавказа подключились к магистральному нефтепроводу в Подмосковье

Происшествия
Уроженцы Кавказа подключились к магистральному нефтепроводу в Подмосковье
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Подольск, 4 июня. Злоумышленники незаконно сделали врезку в магистральный нефтепровод, которой проходит вокруг Москвы. Как стало известно ФАН, подозреваемые успели украсть у нефтяников продукции почти на четыре млн рублей.

Незаконную врезку обнаружили работники предприятия, занимающиеся обслуживанием трубопровода. Они обратили внимание, что в подмосковном поселке Мис примерно в 600 метрах от дома №3 по улице Промышленная находятся странные приспособления. При более детальном осмотре стало понятно, что в нефтепровод кто-то поставил оборудования для воровства продукции.

Об этом директор предприятия сообщил 3 июня в дежурную часть полиции по городу Подольску. На место преступления выехала оперативно-следственная группа.

«Мы провели оперативно-разыскные мероприятия и смогли по горячим следам задержать подозреваемых в совершении преступления, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ими оказались двое мужчин. Официально они нигде не работают».

Одному из задержанных 34 года, он зарегистрирован в Республике Дагестан в Махачкале. Второму задержанному 35 лет, он из Карачаево-Черкесии. Прописан в поселке Адыге-Хабль. В столичном регионе они официального места жительства не имеют.

Нефтяники подсчитали убытки. Оказалось, что злоумышленники успели скачать за 10 дней существования незаконной врезки 75 тонн дизельного топлива. Ущерб составил 3 млн 817 тыс. 672 рубля. С места происшествия силовики изъяли насосы и шланги, предназначенные для откачки нефтепродуктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Задержанные сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Все новости / Происшествия / Уроженцы Кавказа подключились к магистральному нефтепроводу в Подмосковье
уголовное дело газ нефтепровод подольск
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