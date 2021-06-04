Уроженцы Кавказа подключились к магистральному нефтепроводу в Подмосковье

Подольск, 4 июня. Злоумышленники незаконно сделали врезку в магистральный нефтепровод, которой проходит вокруг Москвы. Как стало известно ФАН, подозреваемые успели украсть у нефтяников продукции почти на четыре млн рублей.

Незаконную врезку обнаружили работники предприятия, занимающиеся обслуживанием трубопровода. Они обратили внимание, что в подмосковном поселке Мис примерно в 600 метрах от дома №3 по улице Промышленная находятся странные приспособления. При более детальном осмотре стало понятно, что в нефтепровод кто-то поставил оборудования для воровства продукции.

Об этом директор предприятия сообщил 3 июня в дежурную часть полиции по городу Подольску. На место преступления выехала оперативно-следственная группа.

«Мы провели оперативно-разыскные мероприятия и смогли по горячим следам задержать подозреваемых в совершении преступления, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ими оказались двое мужчин. Официально они нигде не работают».

Одному из задержанных 34 года, он зарегистрирован в Республике Дагестан в Махачкале. Второму задержанному 35 лет, он из Карачаево-Черкесии. Прописан в поселке Адыге-Хабль. В столичном регионе они официального места жительства не имеют.

Нефтяники подсчитали убытки. Оказалось, что злоумышленники успели скачать за 10 дней существования незаконной врезки 75 тонн дизельного топлива. Ущерб составил 3 млн 817 тыс. 672 рубля. С места происшествия силовики изъяли насосы и шланги, предназначенные для откачки нефтепродуктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Задержанные сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы.