Школьница из Краснодара спела с Манижей

Москва, 4 июня. Школьница из Краснодара выступила на одной сцене с певицей Манижей, которая в этом году представляла Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Совместный номер девочки и артистки был исполнен на Всероссийском фестивале «Большая перемена», стало известно ФАН. В конкурсе школьница участвовала в направлении «Твори».

«Манижа невероятно душевная и искренняя. В ней столько энергетики, что она, как батарейка, заряжает всех вокруг себя. Я видела, как зрители в едином порыве пели вместе с ней, и это было потрясающе», — сказала юная певица.

Манижа исполняла на Евровидении-2021 песню Russian Woman. Россиянка попала в финал престижного конкурса и заняла девятое место.