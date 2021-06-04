Автобус насмерть сбил пенсионерку на остановке в Сочи

Краснодар, 4 июня. Пожилая женщина попала под колеса автобуса на конечной остановке общественного транспорта в Сочи. От полученных травм она скончалась на месте.

Трагический инцидент произошел на улице Вишневой. Автобус, следовавший по маршруту №95, сдал назад и насмерть сбил пенсионерку. Более подробной информации о дорожном ЧП пока не приводится.

«Водитель автобуса при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 81-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте аварии», — рассказали ФАН в отделении пропаганды УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Жительница Сакмарского района Оренбурга пострадала в аварии, сообщало издание РИА56. С травмами ее доставили в больницу. Полицейские по данному факту проводят проверку.